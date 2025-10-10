Istituto musicale Giulio Rusconi Dieci concerti per i cinquant’anni

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci concerti, dal 19 ottobre 2025 al 19 settembre 2026, per festeggiare i 50 anni dell’Istituto Musicale "Giulio Rusconi" di Rho. Una nuova stagione concertistica che rende omaggio a Johann Sebastian Bach, esplorandone la sua eredità in dialogo con la musica di ogni epoca, da Villa-Lobos ai Beatles, da Mahler a Piazzolla. Il titolo "Bachianas 50" è una chiara dichiarazione d’intenti: evoca le celebri Bachianas brasileiras di Heitor Villa-Lobos, che immaginò un ponte tra la rigorosa architettura bachiana e il folclore sudamericano. Questo approccio è proprio il cuore della stagione 2025-2026. Il concerto inaugurale del 19 ottobre "Lezioni bachiane", porterà sul palco dell’auditorium Maggiolini di via De Amicis 15, l’Ensemble "Giulio Rusconi" con il soprano brasiliano Marcia Kaiser e il Maestro Andrea Perugini all’organo che eseguiranno, tra gli altri brani, la celeberrima Cantilena dalla Bachianas brasileiras n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

istituto musicale giulio rusconi dieci concerti per i cinquant8217anni

© Ilgiorno.it - Istituto musicale Giulio Rusconi. Dieci concerti per i cinquant’anni

In questa notizia si parla di: istituto - musicale

istituto musicale giulio rusconiIstituto musicale Giulio Rusconi. Dieci concerti per i cinquant’anni - Rho, presentata la stagione omaggio a Bach: viaggio in note da Villa Lobos ai Beatles, da Mahler a Piazzolla. Da msn.com

“Soloxtutti”, la stagione della classica riparte da qui - Ottava edizione de "L’Estro armonico", la stagione di musica classica dell’ADRmusica ideata e curata da Marco Pisoni, direttore dell’Istituto musicale "Giulio Rusconi" di Rho. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Istituto Musicale Giulio Rusconi