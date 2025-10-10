Istat produzione industriale in calo ad agosto | -2,7% su base annua; farmaceutico +16% fornitura energia elettrica gas e vapore -13,5%
Calo della produzione industriale in Italia ad agosto. -2,4% su luglio 2025 Ad agosto la produzione industriale italiana ha visto un calo su base annua. Le imprese del settore secondario hanno prodotto il 2,7% in meno rispetto ad agosto 2024 e il 2,4% in meno di valore rispetto a luglio 2025,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: istat - produzione
Istat, produzione industriale giugno +0,2% mese,-0,9% anno
**Industria: Istat, ad agosto produzione -2,4% su mese, -2,7% su anno**
Produzione industriale in caduta: ad agosto -2,4% su luglio. Lo rivelano gli ultimi dati Istat
Torna con il segno negativo la produzione industriale ad agosto, dopo due mesi di lieve aumento congiunturale: nel mese si stima che l'indice destagionalizzato diminuisca del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7 annuo. Lo indica l'Istat. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Torna con il segno negativo la produzione industriale ad agosto, dopo due mesi di lieve aumento congiunturale: nel mese si stima che l'indice destagionalizzato diminuisca del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7 annuo. Lo indica l'Istat. #ANSA - X Vai su X
Produzione industriale di nuovo in calo ad agosto: crollano i beni di consumo - Dopo due mesi di lievi aumenti, l'industria italiana torna in negativo con un - Scrive ilfattoquotidiano.it
Istat, produzione industriale: -2,4% ad agosto e -2,7% su base annuale - L'Istat rende noti gli ultimi dati sulla produzione industriale in Italia: si registra un calo in tutti i comparti. Segnala businesspeople.it