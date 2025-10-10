Istat produzione industriale in calo ad agosto | -2,7% su base annua; farmaceutico +16% fornitura energia elettrica gas e vapore -13,5%

Calo della produzione industriale in Italia ad agosto. -2,4% su luglio 2025 Ad agosto la produzione industriale italiana ha visto un calo su base annua. Le imprese del settore secondario hanno prodotto il 2,7% in meno rispetto ad agosto 2024 e il 2,4% in meno di valore rispetto a luglio 2025,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

