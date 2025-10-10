Israele | completato ritiro parziale Gaza
12.22 Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è iniziato alle 12 locali (11 italiane) dopo che le truppe si sono ritirate lungo le linee concordate nell'ambito dell'intesa con Hamas per la tregua. Scatta quindi il conto alla rovescia di 72 ore per il rilascio degli ostaggi, che avverrà entro le 11 di lunedì 13 ottobre, secondo le indicazioni del piano di pace approvato da Hamas e dal governo israeliano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Israele ratifica l'intesa con Hamas. Scatta il cessate il fuoco a Gaza. Idf: "Ritiro completato secondo il piano"
MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano annuncia di aver completato il ritiro a Gaza 'come previsto dall'accordo'. Hamas ha adesso 72 ore per liberare gli ostaggi vivi #ANSA
Gaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid. Trump: ho fermato la guerra. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid.
Israele approva piano di pace per Gaza. Cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi - Ministri di estrema destra si oppongono, mentre il piano prevede il ritiro parziale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Da msn.com