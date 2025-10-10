Israele | completato ritiro parziale Gaza

12.22 Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è iniziato alle 12 locali (11 italiane) dopo che le truppe si sono ritirate lungo le linee concordate nell'ambito dell'intesa con Hamas per la tregua. Scatta quindi il conto alla rovescia di 72 ore per il rilascio degli ostaggi, che avverrà entro le 11 di lunedì 13 ottobre, secondo le indicazioni del piano di pace approvato da Hamas e dal governo israeliano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it