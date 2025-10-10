Israele via libera del governo al piano di pace per Gaza | in vigore il cessate il fuoco

(Adnkronos) – Via libera del governo israeliano alla prima fase del piano di pace per Gaza. Dopo la firma in Egitto tra Israele e Hamas l'ok del governo che determina ufficialmente l'entrata in vigore del cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 in cambio del rilascio di detenuti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: israele - libera

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Ministri di Israele chiedono il via libera per tour a Gaza organizzati da coloni per "esplorare le possibilità di insediamento"

Israele, sì all?occupazione di Gaza: «Solo così libereremo gli ostaggi». Via libera Usa all?invasione, no dell?Idf

Spagna: via libera dal Congresso al decreto legge sull’embargo delle armi a Israele - X Vai su X

Centinaia di persone si sono radunate in piazza Maggiore a Bologna ai cori di “Palestina libera” e “Blocchiamo tutto”, per protestare contro l’intercettazione da parte di Israele delle navi della Freedom Flotilla dirette a Gaza con aiuti umanitari. In piazza i sindac Vai su Facebook

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di pace: via libera alla "fase uno", l'Idf manterrà 53% territorio. Netanyahu: «Date il Nobel per la pace a Donald» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... leggo.it scrive

Flotilla, gli attivisti accusano Israele. «Subito violenze e umiliazioni indegne» - Greta Thunberg accolta ad Atene tra gli applausi: «Violato il diritto internazionale, un genocidio si sta svolgendo d ... Segnala editorialedomani.it