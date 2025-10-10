Israele-Trump accordo di pace ma perché a Gaza i raid non si fermano | cosa prevede il piano
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per una “prima fase” di un piano di pace per Gaza. Il tycoon ha aggiunto che potrebbe recarsi in Egitto e a Gerusalemme nel fine settimana per la firma dell’accordo di cessate il fuoco. La notizia è stata accolta con un sospiro di sollievo da tutti gli enti che si sono occupati nel corso di questi due anni di mostrare quanto stava accadendo realmente nella Striscia di Gaza. È un sospiro di sollievo, non un festeggiamento, per chi teme che Israele possa rompere l’accordo di cessate il fuoco una volta ottenuto quanto utile per mantenere in piedi il governo e non scontrarsi ancora con l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
