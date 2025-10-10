Israele scritta Nobel 4 Trump su campo arato il VIDEO girato da droni alla vigilia dell' assegnazione del premio e dopo piano di pace

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agricoltore israeliano ha scritto sul suo campoNobel 4 Trump” per ringraziare il presidente Usa dopo l’accordo che "pone fine" al genocidio a Gaza Su un campo privato di un contadino in Israele è apparsa un'immensa scritta fra le zolle: "Nobel 4 Trump". L'agricoltore ha deciso infatti di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Israele, scritta "Nobel 4 Trump" su campo arato, il VIDEO girato da droni alla vigilia dell'assegnazione del premio e dopo "piano di pace"

israele scritta nobel 4Contadino israeliano scrive “Nobel 4 Trump” nel suo campo - Un contadino israeliano chiede il Nobel per Trump arando la scritta nel campo, ma il premio per la pace 2025 va a María Corina Machado. Secondo la7.it

Un contadino israeliano scrive nel suo campo "Nobel per Trump". VIDEO - Un contadino israeliano ara il suo campo scrivendo “Nobel 4 Trump” per chiedere il Nobel al presidente Usa dopo l’accordo di pace Israele- Si legge su affaritaliani.it

