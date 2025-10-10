Israele ratifica l' intesa con Hamas Scatta il cessate il fuoco a Gaza

Primo concreto passo in avanti nel piano di pace di Trump per Gaza. Con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano (a maggioranza, con cinque ministri contrari dei partiti di destra di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich) è entrato subito in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele ratifica l'intesa con Hamas. Scatta il cessate il fuoco a Gaza

Gaza, Trump annuncia l'accordo di pace: ostaggi a casa e liberi 2.000 palestinesi | Israele: cessate il fuoco solo dopo la ratifica del governo

C'è l'accordo per Gaza, tregua e ostaggi liberi. Trump: 'E' un grande giorno'. Gioia nella Striscia e a Tel Aviv, Israele chiarisce: in vigore dopo la ratifica del governo

Gaza: cessate il fuoco in vigore. Israele: “No, solo dopo la ratifica del nostro governo”

Israele ratifica l'intesa con Hamas. Scatta il cessate il fuoco a Gaza - 05:42 Media: "Soldato Idf ucciso da cecchino Hamas dopo firma accordo" Un soldato riservista dell'Idf è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas nella città di ... Come scrive ilgiornale.it

Medio Oriente: attesa la firma per la pace tra Hamas e Israele, tregua dopo la ratifica - Cresce l'attesa per la sigla ufficiale dell'intesa tra Israele e Hamas su Gaza, annunciata nella notte italiana da Donald Trump dopo giorni di negoziazioni a Sharm el Sheikh e le forti pressioni del p ... Lo riporta ansa.it