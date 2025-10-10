Israele ratifica l' intesa con Hamas Scatta il cessate il fuoco a Gaza

Primo concreto passo in avanti nel piano di pace di Trump per Gaza. Con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano (a maggioranza, con cinque ministri contrari dei partiti di destra di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich) è entrato subito in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

