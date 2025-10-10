Israele pubblica lista detenuti da liberare Chi c’è e chi no

Il governo israeliano ha approvato un cambio all’ultimo minuto nella lista dei prigionieri palestinesi che saranno rilasciati in base all’attuazione della prima fase dell’accordo su Gaza. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele pubblica lista detenuti da liberare. Chi c’è e chi no

In questa notizia si parla di: israele - pubblica

Anas Al-Sharif ucciso con altri cinque giornalisti a Gaza: chiunque ha una voce pubblica la usi per fermare Israele

Israele pubblica su Youtube decine di video sponsorizzati di ristoranti pieni e cibo a Gaza

Gaza, l'esercito di Israele pubblica il filmato dell'offensiva di terra nella Striscia

Due ore più tardi, Trump pubblica un annuncio in cui anticipa tutti: «Israele e Hamas hanno firmato la prima fase di un accordo di pace». - facebook.com Vai su Facebook

La ministra Santanchè pubblica un video con la delegata del ministero del Turismo di Israele (e bacio sulle guance finale) Incuranti di #Gaza - X Vai su X

Israele ha pubblicato la lista dei 250 detenuti da rilasciare: non ci sono i nomi di Barghouti e Saadat - (askanews) – Le autorità israeliane hanno pubblicato la lista completa dei 250 prigionieri condannati all’ergastolo che saranno rilasciati nell’ambito dell’accodo raggiunto con Hamas per ... Segnala askanews.it

Gaza, accordo Israele-Hamas: Netanyahu: “Esercito rimarrà fino a disarmo Hamas”. Migliaia di palestinesi tornano nella Striscia, news in diretta - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: è tregua nella Striscia con la firma sull'accordo di pace, entra ufficialmente in ... fanpage.it scrive