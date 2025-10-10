Prima la Fifa ha deciso di non escludere Israele dalle competizioni internazionali, “la Fifa non può risolvere i problemi geopolitici” ha detto il bravo Gianni Infantino. Poi ieri, a proposito di Italia-Israele, ha ribadito: “Ora c’è un cessate il fuoco, una notizia di cui tutti dovrebbero essere felici”. Qualche giorno fa il cancelliere tedesco Merz ha fatto sapere che la Germania non parteciperà all’Eurovision il prossimo anno se Israele sarà escluso. Del resto il 7 ottobre la Porta di Brandeburgo è stata illuminata dalla bandiera con la Stella di Davide e la scritta “Bring the home now”. Ieri anche il cancelliere austriaco Stocker ha comunicato che l’Austria non ospiterà l’Eurovision se Israele verrà esclusa, come chiesto da alcuni paesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele lezioni di spettacolo