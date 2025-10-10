“Donald Trump ce l’ha fatta, nonostante i pregiudizi nei suoi confronti”. Queste le parole del co-presidente dell’Ecr Nicola Procaccini, che ha commentato il primo accordo di pace tra Israele e Hamas al Parlamento europeo. “In questa Camera di solito diamo cattive notizie – ha sostenuto l’eurodeputato di FdI -, ma oggi possiamo festeggiare insieme alle persone che sono scese in piazza a Tel Aviv e Gaza”. Come ha sottolineato Procaccini nel corso dell’intervento, Trump “ha confermato una lunga tradizione, secondo cui i presidenti americani finiscono le guerre invece di iniziarle”. Infine, ha auspicato una “lunga vita alla pace tra Israele e la Palestina”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Israele-Hamas: Procaccini celebra la pace di Trump, la sinistra s’infastidisce e non batte le mani (video)