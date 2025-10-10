Israele-Hamas | Procaccini celebra la pace di Trump la sinistra s’infastidisce e non batte le mani video
“Donald Trump ce l’ha fatta, nonostante i pregiudizi nei suoi confronti”. Queste le parole del co-presidente dell’Ecr Nicola Procaccini, che ha commentato il primo accordo di pace tra Israele e Hamas al Parlamento europeo. “In questa Camera di solito diamo cattive notizie – ha sostenuto l’eurodeputato di FdI -, ma oggi possiamo festeggiare insieme alle persone che sono scese in piazza a Tel Aviv e Gaza”. Come ha sottolineato Procaccini nel corso dell’intervento, Trump “ha confermato una lunga tradizione, secondo cui i presidenti americani finiscono le guerre invece di iniziarle”. Infine, ha auspicato una “lunga vita alla pace tra Israele e la Palestina”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: israele - hamas
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
#Gaza, accordo Israele-Hamas: chi sono gli ostaggi da liberare - X Vai su X
Israele e Hamas hanno firmato l’intesa sulla prima parte del piano per la pace, il cui scopo ultimo è portare a una fine stabile del conflitto scoppiato dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. E nell’ambito dei colloqui che hanno portato a questa firma, è più volte emers - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, palestinesi festeggiano l'accordo di pace tra Israele e Hamas - I palestinesi a Gaza celebrano l'accordo di pace tra Hamas e Israele. Scrive msn.com
Israele-Hamas, l’Idf entra a Gaza: “Potente attacco alla City nella notte”. L’Onu: “È genocidio” - Guerra tra Israele e Hamas a Gaza oggi 16 settembre 2025: l'Idf ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni in quello che definisce l'ultimo assalto a ... Come scrive fanpage.it