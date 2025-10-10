Israele-Hamas ecco il testo dell’intesa su prima fase piano Trump per fine guerra a Gaza
(Adnkronos) – "Misure per l'attuazione della proposta del presidente Trump per la fine totale della guerra a Gaza". Si intitola così il testo in sei punti, più gli allegati, dell'intesa firmata ieri da Israele, Hamas e i mediatori sulla prima fase del piano del presidente americano per il cessate il fuoco e il rilascio degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: israele - hamas
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
#Gaza, accordo Israele-Hamas: chi sono gli ostaggi da liberare - X Vai su X
#TG2000 - Hamas: “La guerra è finita”. Ecco cosa sta accadendo a Gaza in questo primo giorno di tregua. #10ottobre #Gaza #Hamas #guerra #Trump #pace #MedioOriente #Israele #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #T - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Hamas, ecco il testo dell'intesa su prima fase piano Trump per fine guerra a Gaza - "Misure per l'attuazione della proposta del presidente Trump per la fine totale della guerra a Gaza". Secondo msn.com
Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Da tg24.sky.it