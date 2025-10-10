Israele ha approvato la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco alle ore 1 | 20 di questa mattina
Mercoledì il presidente Donald Trump ha annunciato che sia Israele che Hamas hanno “firmato” la prima fase di un piano di pace a Gaza, in seguito ai negoziati svoltisi nella città egiziana di Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso. Si prevede che il governo israeliano ratificherà l’accordo giovedì, dopodiché dovrebbe entrare in vigore un cessate il fuoco. La prima fase dell’accordo vedrà il rientro di tutti gli ostaggi rimasti da Gaza, il rilascio di alcuni prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane e il ritiro parziale delle Forze di difesa israeliane all’interno della Striscia. Trump ha affermato che l’accordo rappresenta “il primo passo verso una pace forte, duratura e duratura”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: israele - approvato
Israele ha approvato un piano per prendere il controllo di Gaza
Occupazione Gaza City, approvato il piano operativo dell’Idf. Hamas è al Cairo: sonda un possibile accordo con Israele
Approvato il progetto E1: la mossa di Israele che si chiude al modello dei due Stati
Il governo di Israele ha approvato il piano di pace per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il governo israeliano ha approvato l'accordo sulla tregua #israele #guerra #gaza #10ottobre - X Vai su X
Israele ha approvato il cessate il fuoco a Gaza - Il governo israeliano ha approvato nella notte l’accordo sulla prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza, firmato dai negoziatori di Israele e Hamas. Riporta msn.com
Israele, via libera del governo al piano di pace per Gaza: in vigore il cessate il fuoco - Trump domenica vola in Israele: «Nessuna opinione sulla soluzione a due Stati» ... ilroma.net scrive