Israele ha approvato la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco alle ore 1 | 20 di questa mattina

Mercoledì il presidente Donald Trump ha annunciato che sia Israele che Hamas hanno "firmato" la prima fase di un piano di pace a Gaza, in seguito ai negoziati svoltisi nella città egiziana di Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso. Si prevede che il governo israeliano ratificherà l'accordo giovedì, dopodiché dovrebbe entrare in vigore un cessate il fuoco. La prima fase dell'accordo vedrà il rientro di tutti gli ostaggi rimasti da Gaza, il rilascio di alcuni prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane e il ritiro parziale delle Forze di difesa israeliane all'interno della Striscia. Trump ha affermato che l'accordo rappresenta "il primo passo verso una pace forte, duratura e duratura".

