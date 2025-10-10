Israele ha approvato il cessate il fuoco a Gaza

Il governo israeliano ha approvato nella notte l’accordo sulla prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza, firmato dai negoziatori di Israele e Hamas. La tregua, secondo quanto annunciato da Tel Aviv, dovrebbe entrare in vigore entro 24 ore, cioè teoricamente entro venerdì sera. Il capo dei negoziatori di Hamas, Khalil al-Hayya, ha detto che gli Stati Uniti hanno dato sufficienti garanzie sul rispetto del cessate il fuoco e la fine della guerra, anche se i dettagli non sono ancora del tutto noti. Dal canto suo Trump, promotore del piano in 20 punti, ha parlato di «una pace duratura» e ha annunciato che parteciperà alla cerimonia ufficiale di firma in Egitto nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

