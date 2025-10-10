Israele escluso dai Mondiali di ginnastica artistica | la decisione dell’Indonesia che nega il visto agli atleti

Israele è stata esclusa dai Mondiali di ginnastica artistica di fine ottobre a Giacarta. Una decisione che il governo del Paese ospitante, l’Indonesia, ha preso dopo lunghi dialoghi con i gruppi religiosi locali e con i rappresentanti musulmani. La conferma è arrivata dalla Federazione ginnastica indonesiana: «Gli atleti israeliani non parteciperanno alla competizione». A loro è infatti stato negato il visto di ingresso, rendendogli di fatto impossibile gareggiare alla kermesse. L’opposizione di Giacarta e il gelo con Tel Aviv. A ispirare con forza la decisione del governo centrale è stata l’ amministrazione locale di Giacarta, che da tempo ha rescisso qualunque dialogo con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Open.online