Israele escluso dai Mondiali di ginnastica artistica | la decisione dell’Indonesia che nega il visto agli atleti
Israele è stata esclusa dai Mondiali di ginnastica artistica di fine ottobre a Giacarta. Una decisione che il governo del Paese ospitante, l’Indonesia, ha preso dopo lunghi dialoghi con i gruppi religiosi locali e con i rappresentanti musulmani. La conferma è arrivata dalla Federazione ginnastica indonesiana: «Gli atleti israeliani non parteciperanno alla competizione». A loro è infatti stato negato il visto di ingresso, rendendogli di fatto impossibile gareggiare alla kermesse. L’opposizione di Giacarta e il gelo con Tel Aviv. A ispirare con forza la decisione del governo centrale è stata l’ amministrazione locale di Giacarta, che da tempo ha rescisso qualunque dialogo con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: israele - escluso
Israele escluso dalla Fiera del Levante di Bari: “Presa di distanza dalle atrocità del genocidio in corso”
Bari, Israele escluso da Fiera del Levante, accolto appello del sindaco Leccese: "Prendiamo distanza da genocidio in corso a Gaza"
Israele escluso dalla Fiera del Levante, il sindaco di Bari Leccese a La7: “Antisemitismo? No, non tradiamo il nostro codice genetico”
Israele escluso dai Mondiali di ginnastica: niente visto per la delegazione - X Vai su X
La ministra Santanchè, la Dani per chi apprezza il suo tacco 12, è piuttosto arrabbiata perché Israele è stato escluso dalla fiera del turismo di Rimini. Altro che sanzioni, altro che condanne, altro che presa di distanze dal genocidio... - facebook.com Vai su Facebook
L’Indonesia nega il visto agli israeliani: fuori dai Mondiali di ginnastica artistica, escluso un Campione Olimpico - L'Indonesia ha negato il vista agli israeliani che avrebbero dovuto partecipare ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, in programma a Jakarta dal 19 al ... Come scrive oasport.it
Israele fuori dai Mondiali: la mossa della Uefa e il giallo del messaggio inviato alla Federazione - Secondo quanto rimbalza da Israele, la Uefa avrebbe preso la sua decisione in merito alla possibile esclusione dai Mondiali. Si legge su sport.virgilio.it