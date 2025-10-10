Israele e Hamas firmano la pace e l’inizio di una nuova stagione per il Medio Oriente

Alla fine ha vinto la diplomazia. L'accordo di pace è stato siglato da Israele e Hamas, e così è stato premiato lo sforzo del presidente americano Donald Trump, dei Paesi arabi che hanno scommesso sulla pace – a cominciare dall'Egitto, dai firmatari degli Accordi di Abramo (Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti) – e anche dal Qatar, storico finanziatore e sostenitore della Fratellanza Musulmana e Hamas. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha posto il veto al dispiegamento di soldati turchi nella Striscia e alla liberazione del pluriergastolano (e pluriomicida) Marwan Barghouti, ma ha incassato un accordo che permetterà la liberazione di tutti gli ostaggi e il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza.

