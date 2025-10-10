La tregua sarà controllata da una task force con soldati Usa, egiziani, qatarioti e turchi. “Lunedì o martedì” è previsto lo scambio di 20 ostaggi con 1.950 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Israele e Hamas, adesso cosa accade