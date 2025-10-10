Israele e Hamas adesso cosa accade

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tregua sarà controllata da una task force con soldati Usa, egiziani, qatarioti e turchi. “Lunedì o martedì” è previsto lo scambio di 20 ostaggi con 1.950 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele hamas adesso cosaCosa sta succedendo a Gaza dopo l’accordo tra Israele e Hamas: “Bombardamenti continuano, situazione grave” - La testimonianza da Khan Younis di Sami Abu Omar a poche ore dall'entrata in vigore del cessate il fuoco previsto dall'accordo Hamas- Secondo fanpage.it

israele hamas adesso cosaGaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid. Trump: ho fermato la guerra. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid. Secondo tg24.sky.it

