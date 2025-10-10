Israele e Hamas adesso cosa accade
La tregua sarà controllata da una task force con soldati Usa, egiziani, qatarioti e turchi. “Lunedì o martedì” è previsto lo scambio di 20 ostaggi con 1.950 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
Israele e Hamas hanno firmato l'intesa sulla prima parte del piano per la pace, il cui scopo ultimo è portare a una fine stabile del conflitto scoppiato dopo l'attacco del 7 ottobre 2023. E nell'ambito dei colloqui che hanno portato a questa firma, è più volte emers
La scommessa Israele e Hamas firmano la pace e l'inizio di una nuova stagione per il Medio Oriente Di @GianniVernetti https://linkiesta.it/2025/10/israele-e-hamas-firmano-la-pace-e-linizio-di-una-nuova-stagione-per-il-medio-oriente/… via @Linkiesta
Cosa sta succedendo a Gaza dopo l'accordo tra Israele e Hamas: "Bombardamenti continuano, situazione grave" - La testimonianza da Khan Younis di Sami Abu Omar a poche ore dall'entrata in vigore del cessate il fuoco previsto dall'accordo Hamas-
Gaza, Israele avvia ritiro truppe con copertura di raid. Trump: ho fermato la guerra. LIVE