Israele è fuori dai mondiali di ginnastica | la mano degli imam esplode il caso
Ai Mondiali di ginnastica artistica in programma a Giacarta dal 19 al 25 ottobre 2025, Israele non parteciperà poiché l’Indonesia ha negato i visti agli atleti israeliani. La decisione, confermata dalla Federazione Ginnastica Indonesiana, è stata influenzata da pressioni di gruppi religiosi, del Consiglio degli Imam e del governo locale, riflettendo la posizione dell’Indonesia che non riconosce Israele in assenza di un riconoscimento della sovranità palestinese. Questo episodio segue un precedente analogo nel calcio, quando nel 2023 la FIFA revocò all’Indonesia l’organizzazione del Mondiale Under-20 per il rifiuto di accogliere la squadra israeliana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
