Israele attente i suoi ostaggi dai gemelli al papà | chi sono i 20 che si ritiene siano ancora vivi

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sono 20, su 48 ancora nella Striscia di Gaza, gli ostaggi israeliani che si ritiene siano ancora in vita, come confermato anche dal premier Benjamin Netanyahu. E che, insieme a quelli deceduti, saranno rilasciati tra lunedì e martedì nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hamas sul piano di pace . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

