Israele attente i suoi ostaggi dai gemelli al papà | chi sono i 20 che si ritiene siano ancora vivi

(Adnkronos) – Sono 20, su 48 ancora nella Striscia di Gaza, gli ostaggi israeliani che si ritiene siano ancora in vita, come confermato anche dal premier Benjamin Netanyahu. E che, insieme a quelli deceduti, saranno rilasciati tra lunedì e martedì nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hamas sul piano di pace . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: israele - attente

Il gesto compiuto da questi ragazzi trasmette un messaggio che va oltre la distruzione: riconoscenza e speranza, mentre il mondo attende gli sviluppi della tregua tra Israele e Hamas. - X Vai su X

Porto di Salerno e traffici verso Israele, USB chiede un tavolo con le autorità - facebook.com Vai su Facebook

Israele attente i suoi ostaggi, dai gemelli al papà: chi sono i 20 che si ritiene siano ancora vivi - Insieme a quelli deceduti, saranno rilasciati tra lunedì e martedì nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Hamas Sono 20, su 48 ancora nella Striscia di Gaza, gli ostaggi israeliani ... adnkronos.com scrive

Israele, cittadini pregano in attesa degli ostaggi durante Sukkot - (LaPresse) A Tel Aviv venerdì cittadini israeliani pregano nella piazza di fronte al Museo d'Arte, ribattezzata Piazza degli Ostaggi, in attesa ... Da msn.com