Israele approva il piano di Trump | ostaggi liberi e tregua a Gaza

Il governo israeliano ha approvato nella notte di venerdì il quadro negoziale per la liberazione di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti. L’annuncio, diffuso dall’Ufficio del Primo Ministro, segna un passaggio cruciale nel conflitto con Hamas e apre la strada alla prima fase del piano di pace promosso da Donald Trump. Cinque ministri di estrema destra – Bezalel Smotrich, Orit Strock, Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf e Amichai Eliyahu – hanno votato contro l’accordo, mentre Ofir Sofer del Partito Religioso Sionista si è espresso a favore, evitando una frattura nella coalizione.Subito dopo l’approvazione è entrato in vigore un cessate il fuoco a Gaza, primo segnale concreto del nuovo corso diplomatico. 🔗 Leggi su Panorama.it

