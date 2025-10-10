Israele a Tel Aviv preghiera in attesa degli ostaggi durante Sukkot
A Tel Aviv, in Israele, i cittadini pregano nella piazza di fronte al Museo d’Arte, ribattezzata Piazza degli Ostaggi, in attesa che nei prossimi giorni vengano liberati i loro concittadini ancora nelle mani di Hamas a Gaza. Nella notte il governo del premier Benjamin Netanyahu ha dato l’ok alla prima fase del piano Trump per la pace a Gaza, che prevede il cessate il fuoco nella Striscia, il rilascio di tutti i 48 ostaggi da parte di Hamas e la liberazione di oltre 1900 detenuti palestinesi. Le preghiere si mischiano con quelle per la festività ebraica di Sukkot (che ricorda la peregrinazione nel deserto degli Ebrei dopo la fuga dall’Egitto) che si celebrano in questa settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: israele - aviv
Meloni: "Da Israele attacchi inaccettabili". Roma a Tel Aviv: "Ora fate chiarezza"
Siria, Damasco lancia la tregua con Israele. Ma Tel Aviv lancia l’allarme: “Al-Jolani sostiene i jihadisti”
Gaza, appello di 25 paesi tra cui Italia a Israele: “La guerra deve finire ora”, Tel Aviv respinge: “Dovete rivolgerlo ad Hamas”
Accordo di pace tra Israele e Hamas, a Tel Aviv la gente in strada per festeggiare #israele #9ottobre - X Vai su X
A Tel Aviv una folla di persone si è riversata in piazza in attesa della firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas - facebook.com Vai su Facebook
Israele, preghiere a Tel Aviv in attesa del rilascio ostaggi - A Tel Aviv un drone ha ripreso numerosi cittadini israeliani partecipare alla preghiera mattutina in attesa del rilascio degli ostaggi. Si legge su tg24.sky.it
Israele, cittadini pregano in attesa degli ostaggi durante Sukkot - (LaPresse) A Tel Aviv venerdì cittadini israeliani pregano nella piazza di fronte al Museo d'Arte, ribattezzata Piazza degli Ostaggi, in attesa ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com