Ispezioni in tre cantieri multe per quasi 10 mila euro e un' attività sospesa per lavoro nero

Palermotoday.it | 10 ott 2025

Multe per quasi diecimila euro sono state comminate a tre aziende palermitane dal contingente Inl, Ispettorato nazionale del lavoro, della Sicilia in servizio in città nella prima settimana di ottobre in ditte del settore edile e manifatturiero. I nomi delle imprese sanzionate non sono stati resi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

