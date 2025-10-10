Ispezioni in tre cantieri multe per quasi 10 mila euro e un' attività sospesa per lavoro nero

Multe per quasi diecimila euro sono state comminate a tre aziende palermitane dal contingente Inl, Ispettorato nazionale del lavoro, della Sicilia in servizio in città nella prima settimana di ottobre in ditte del settore edile e manifatturiero. I nomi delle imprese sanzionate non sono stati resi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

