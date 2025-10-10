Isole climatizzate negli asili Dal Comune 300mila euro FdI e sindacati | Pochi fondi

Non 200mila, bensì 300mila euro per installare, entro l’estate, climatizzatori in 28 materne comunali e in 21 statali. Il Comune recupera, dal Global Service, 100mila euro in più per ‘raffreddare’ 49 materne. Zero soldi per i nidi dove sono rinfrescati solo i dormitori e dove, a luglio, negli spazi per le attività, il termometro veleggiava sui 28 gradi e oltre. Come spiega, in commissione consiliare, l’ingegner Simone Stella, direttore del settore Manutenzione del Comune e responsabile del progetto Bologna verde, "insieme ai pedagogisti delle scuole saranno definiti gli ambienti idonei per creare bolle di benessere in tutte le materne statali e comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Isole climatizzate negli asili. Dal Comune 300mila euro. FdI e sindacati: "Pochi fondi"

In questa notizia si parla di: isole - climatizzate

Isole climatizzate negli asili. Dal Comune 300mila euro. FdI e sindacati: "Pochi fondi" - Non 200mila, bensì 300mila euro per installare, entro l’estate, climatizzatori in 28 materne comunali e in 21 statali. Scrive ilrestodelcarlino.it

Nido e asili comunali, restano fuori 200 bambini. Rischio sovraffollamento - Il Comune di Venezia ha pubblicato le graduatorie dei bambini ammessi ai nidi comunali, ma sono oltre 200 i piccoli rimasti esclusi per mancanza di posti: 50 nell’area del centro storico e ... ilgazzettino.it scrive