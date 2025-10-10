Isola d' Elba azienda e animali non registrati | maxi multa per un allevatore

I carabinieri forestali di Portoferraio, insieme al servizio veterinario dell’Asl – zona Elba, hanno eseguito accertamenti e indagini in una località rurale di Capoliveri rilevando irregolarità nella detenzione di capi di bestiame. In particolare, al termine delle mirate verifiche, hanno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

34500 euro di multa ad un allevatore, non aveva registrato azienda, ovini e suini - Capoliveri (isola d’Elba, Livorno) 10 ottobre 2025 34500 euro di multa ad un allevatore, non aveva registrato azienda, ovini e suini ... Scrive livornopress.it

