Tutto è iniziato con il blog Spazio Grigio, luogo presto molto frequentato da chi si è messo alla ricerca del cambiamento interiore. Ma il percorso era in qualche modo solo iniziato per Irina Potinga, coach di crescita personale, esperta di minimalismo e decluttering, scrittrice. Dopo Solo cose belle (Mondadori) in cui Potinga guidava i lettori nel liberare (non solo) l’armadio, è in libreria ora L’arte di mettere in ordine la vita - Il metodo gentile per cambiare abitudini e realizzarti (Mondadori), che l’autrice presenta oggi alle 18 alla Coop Ambasciatori. "Non c’è niente di più bello che diventare chi sei davvero", recita il libro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irina Potinga: "Così vi metto in ordine la vita"