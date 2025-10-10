Iren venerdì 17 ottobre sciopero nazionale nel comparto igiene ambientale
Nell’intera giornata di venerdì 17 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutti i servizi aziendali del comparto igiene ambientale legati alla raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Per garantirne massima diffusione, il Comune di Gattatico riporta la comunicazione ricevuta da Iren Ambiente in merito allo sciopero generale proclamato per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025. In tale data i servizi di raccolta rifiuti, spazzamento stradale e pr - facebook.com Vai su Facebook