Ipersonico e manovrabile | rivelato il nuovo Iskander nordcoreano

L'evoluzione della tecnologia balistica recentemente mostrata da Pyongyang suscita attenzione e interrogativi sulle capacità di deterrenza nordcoreane, sull'impatto nell'equilibrio di potenza asiatico, e sul crescente partenariato militare con Mosca. Dallo Scud-C all'"Iskander nordcoreano". L'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (KCNA) ha dato notizia dell'expo Defence Development-2025 tenutosi lo scorso 4 settembre nella capitale nordcoreana. Un evento in cui, da tre anni a questa parte, Pyongyang flette i muscoli al fine di mostrare "le capacità militari della Corea del Nord, con il suo deterrente nucleare come spina dorsale, su una base sempre più moderna e avanzata".

