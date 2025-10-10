Iperattivi o irrequieti anche i cani possono avere l’ADHD | ecco le razze più a rischio e come funziona il test per scoprirlo

Anche i cani possono avere l’Adhd (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività). E un gruppo di ricercatori del’Università Eötvös Loránd, in Ungheria, ha messo a punto un nuovo modo per scoprirlo. Gli scienziati hanno infatti sviluppato il primo test di screening per i cani che si sospettano siano affetti da Adhd, classificandoli come “a rischio” se presentano un certo numero di sintomi. I sintomi includono: incapacità di concentrazione, irrequietezza, azioni impulsive e perdita della capacità di svolgere compiti. I cani che soddisfano tutti i criteri sono probabilmente affetti da ADHD. Utilizzando questo metodo per testare circa 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

