Io sono il viaggio è il brano che segna la fine di una lunga pausa discografica e apre un nuovo capitolo nella carriera dell’artista pugliese

Il 9 ottobre, giorno del suo compleanno, Caparezza ha scelto di fare un regalo ai fan e a se stesso: il nuovo singolo Io sono il viaggio. Il brano segna la fine di una lunga pausa discografica e apre un nuovo capitolo nella carriera dell' artista pugliese, unendo la passione per la musica e quella per il fumetto in un progetto che unisce i generi. Caparezza, esce il nuovo singolo Io sono il viaggio. Nel nuovo brano torna il tema della trasformazione, già centrale nei lavori precedenti — da Prisoner 709 (2017), in cui affrontava il dolore dell'acufene, a Exuvia (2021), viaggio di liberazione dalle vecchie identità.

