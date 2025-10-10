Io sono il viaggio è il brano che segna la fine di una lunga pausa discografica e apre un nuovo capitolo nella carriera dell’artista pugliese
I l 9 ottobre, giorno del suo compleanno, Caparezza ha scelto di fare un regalo ai fan e a se stesso: il nuovo singolo Io sono il viaggio. Il brano segna la fine di una lunga pausa discografica e apre un nuovo capitolo nella carriera dell’ artista pugliese, unendo la passione per la musica e quella per il fumetto in un progetto che unisce i generi. Quando ascoltate la musica vi viene la pelle d’oca? Il vostro cervello è speciale X Leggi anche › Caparezza torna live nel 2026: tutte le date del tour Caparezza, esce il nuovo singolo Io sono il viaggio. Nel nuovo brano torna il tema della trasformazione, già centrale nei lavori precedenti — da Prisoner 709 (2017), in cui affrontava il dolore dell’acufene, a Exuvia (2021), viaggio di liberazione dalle vecchie identità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
‘Io sono il viaggio’ è il nuovo singolo di Caparezza: “Ho percorso 52 orbite ma sono pronto a ripartire” - Nel giorno dei suo 52esimo compleanno, Caparezza pubblica il suo nuovo singolo che segna il suo attesissimo ritorno ... Si legge su deejay.it
"Io sono il viaggio": testo e significato del nuovo singolo di Caparezza - Il nuovo singolo di Caparezza, “Io sono il viaggio”, è un manifesto esistenziale e artistico che anticipa l’album Orbit Orbit, in uscita il 31 ottobre 2025. tag24.it scrive