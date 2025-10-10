Io Annalisa Sono fuoco tigre origine di me
Siamo fatti di tempo. Di giorni, mesi, anni che ci trascinano via come il fiume, ci sbranano come una tigre, ci divorano come il fuoco. Parola di quel Jorges Luis Borges a cui, guardando in alto, Annalisa lega il senso del suo nuovo album Ma io sono fuoco fin dalla copertina, mettendo in mostra la sua sensualità adagiata tra lenzuola bagnate, cuscini in fiamme e un felino minaccioso che spunta da dietro la testiera del letto. "Anche se nella costruzione del disco non sono partita da lì" ammette “Nali” nello studio di Soundcheck, il format musicale su carta, web e social del nostro giornale. "Ho iniziato a scrivere queste nuove canzoni già nel corso dell’ultimo tour e a un certo punto mi sono resa conto che il tema capace di legarle tutte era proprio quello del tempo che passa e ci trasforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: annalisa - sono
Annalisa annuncia il nuovo album Ma io sono fuoco, fuori in autunno
Annalisa, ‘Ma io sono fuoco’ nuovo album in autunno
Annalisa, Ma io sono fuoco: il nuovo album
MA IO SONO FUOCO FUORI ORA ? #MAIOSONOFUOCO https://annalisa.lnk.to/maiosonofuoco - X Vai su X
Tg1. . La musica con #Annalisa. Esce domani “Ma io sono fuoco”, il suo ultimo disco. Al centro c’è il tempo, da interpretare in senso circolare. E Sanremo? “Quest’anno non è nei piani”, dice. #Tg1 Caterina Proietti - facebook.com Vai su Facebook
Esce oggi “Ma io sono fuoco” di Annalisa che mercoledì e a dicembre sarà a Bari La prossima settimana per la mostra fotografica, tra due mesi i concerti al Palaflorio - Annalisa tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners) e alcune date sono già sold out: il 15 novembre a ... Lo riporta noinotizie.it
Annalisa: domani il nuovo album, poi la mostra-instore nella gallerie d’arte - Esce domani "Ma io sono fuoco", il nuovo album di Annalisa che verrà presentato con una mostra- Secondo spettakolo.it