Inzaghi e l’addio all’Inter Pastorello allo scoperto | Ecco cosa mi confidò

Il tecnico ha lasciato i nerazzurri alla fine della scorsa stagione: con l’Al-Hilal ha firmato un biennale da circa 25 milioni di euro l’anno Dichiarazioni esplosive quelle di Federico Pastorello a ‘Sportmediaset’. L’agente di Simone Inzaghi è tornato sull’addio all’ Inter del tecnico piacentino, ora sulla panchina dell’ Al-Hilal. “Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra, anche se ovviamente in questi casi c’è un lavoro dietro le quinte”. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inzaghi e l’addio all’Inter, Pastorello allo scoperto: “Ecco cosa mi confidò”

"Era già tutto definito prima della finale di Champions League, il contratto non era stato firmato prima della finale solo perché Inzaghi ci aveva chiesto di aspettare per rispetto".

