Inzaghi e l’addio all’Inter Pastorello allo scoperto | Ecco cosa mi confidò

Calciomercato.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico ha lasciato i nerazzurri alla fine della scorsa stagione: con l’Al-Hilal ha firmato un biennale da circa 25 milioni di euro l’anno Dichiarazioni esplosive quelle di Federico Pastorello a ‘Sportmediaset’. L’agente di Simone Inzaghi è tornato sull’addio allInter del tecnico piacentino, ora sulla panchina dell’ Al-Hilal. “Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra, anche se ovviamente in questi casi c’è un lavoro dietro le quinte”. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inzaghi e l'addio all'Inter, Pastorello allo scoperto: "Ecco cosa mi confidò"

