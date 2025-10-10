Inzaghi Al Hilal Federico Pastorello rivela | Li ha scelti in questo momento della scorsa stagione!

Inter News 24 Inzaghi Al Hilal, Federico Pastorello rivela un clamoroso retroscena sul momento della stagione scorsa che ha sancito l’addio. Federico Pastorello, agente di Simone Inzaghi, ha raccontato a Sport Mediaset i dettagli della trattativa che ha portato l’ex allenatore dell’ Inter all’ Al Hilal, spiegando come la decisione sia maturata nel tempo e dietro un lavoro complesso. IL PERCORSO DEL TRASFERIMENTO – «È un trasferimento che ovviamente non si completa in quattro giorni, c’è tutto un lavoro dietro. Avevamo già approcciato questo tipo di opportunità, ma la verità è che lui non ha mai voluto entrare nei dettagli di un potenziale accordo prima che accadessero determinate cose». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Al Hilal, Federico Pastorello rivela: «Li ha scelti in questo momento della scorsa stagione!»

In questa notizia si parla di: inzaghi - hilal

Calhanoglu Inter, Moretto chiarisce: «Il Fenerbahce è davvero interessato, ecco la verità dietro le parole di Marotta». Poi svela un retroscena sull’Al Hilal di Inzaghi

Calhanoglu, incredibile dalla Turchia: ‘All’Al Hilal di Inzaghi non solo come giocatore’

Mercato Juventus, Simone Inzaghi guarda ancora in Europa! Per rinforzare l’attacco del suo Al-Hilal punta a quell’obiettivo bianconero: il nome sotto torchio

#Inzaghi-Al Hilal, parla #Pastorello: "Se avesse vinto la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter" - X Vai su X

Theo Hernandez continua a trascinare l’Al Hilal di Simone Inzaghi Il terzino francese ha segnato ancora nella vittoria per 3-2 contro il Nasaf, match della seconda giornata del Gruppo B della Champions League asiatica. Il gol è stato un vero capolavoro: H - facebook.com Vai su Facebook

Pastorello: "Vi dico la verità su Inzaghi-Al Hilal. Lukaku tornerà più forte, Krstovic all'Atalanta a lungo" - Quella che si è conclusa poco più di un mese fa è stata una sessione di mercato particolarmente intensa per tutto il calcio italiano, ma una vera e propria sessione da record per P&P Sport Management, ... Si legge su msn.com

Pastorello: “La verità sull’addio di Inzaghi all’Inter! E posso dirvi che mi ha confidato che…” - Federico Pastorello, agente di Simone Inzaghi, intervistato dal sito di SportMediaset, è tornato così sull'addio del tecnico all'Inter ... Lo riporta msn.com