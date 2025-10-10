Invitata in villa per una serata segregata e torturata per due giorni | l’incubo di Giorgina nel castello di Soprazocco
Un castello che diventa prigione: il racconto horror dell’escort. Un cancello in ferro, due leoni in pietra ai lati e una villa “quasi impressionante come un castello”. Così l’escort Giorgina (nome di fantasia) descrive la casa dove è arrivata alle 4:30 del mattino del 9 settembre per incontrare un cliente conosciuto online. L’accordo era chiaro: due ore, 400 euro e una corsa in taxi pagata. Niente faceva presagire l’orrore che stava per vivere. All’arrivo, un uomo a torso nudo la accoglie davanti al cancello. Il tassista, preoccupato, le chiede se sia sicura di restare. Lei sorride. Ma quel sorriso sarà l’ultimo ricordo prima di un incubo durato oltre 48 ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
