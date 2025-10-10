L'aeronautica della Cina continua a rafforzarsi. Nelle ultime ore i media di Pechino hanno diffuso un paio di filmati che mostrano, per la prima volta, gli hangar dei nuovissimi caccia stealth in fase di implementazione: il J-20 e il J-35, entrambi in grado di eludere il rilevamento dei radar e di rivaleggiare con le loro controparti americane, l' F-22 e l' F-35. Non è un caso che, di fronte alla crescente minaccia militare del Dragone nell'Asia-Pacifico, Washington abbia schierato tutte e tre le varianti dei suoi temibili F-35 - capaci di operare da piste convenzionali, effettuare decolli corti e atterraggi verticali e decollare da portaerei - in Giappone, l'alleato chiave degli Usa nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Invisibili e letali: cosa sappiamo dei caccia stealth della Cina