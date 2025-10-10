Invisibili e letali | cosa sappiamo dei caccia stealth della Cina
L'aeronautica della Cina continua a rafforzarsi. Nelle ultime ore i media di Pechino hanno diffuso un paio di filmati che mostrano, per la prima volta, gli hangar dei nuovissimi caccia stealth in fase di implementazione: il J-20 e il J-35, entrambi in grado di eludere il rilevamento dei radar e di rivaleggiare con le loro controparti americane, l' F-22 e l' F-35. Non è un caso che, di fronte alla crescente minaccia militare del Dragone nell'Asia-Pacifico, Washington abbia schierato tutte e tre le varianti dei suoi temibili F-35 - capaci di operare da piste convenzionali, effettuare decolli corti e atterraggi verticali e decollare da portaerei - in Giappone, l'alleato chiave degli Usa nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: invisibili - letali
Descrizione per il video: Vuoi davvero ottenere credito dalle banche? Allora devi sapere cosa guardano davvero nei tuoi bilanci. Ecco le 3 mosse letali che possono rovinarti la repu - facebook.com Vai su Facebook
Invisibili e letali: cosa sappiamo dei caccia stealth della Cina - La Cina ha mostrato i nuovi caccia stealth J-20 e J-35 (con variante navale J-35A), segnalando un rafforzamento militare che sfida la supremazia Usa nell'Asia- Segnala msn.com