Investita per errore dal marito La tragedia davanti a casa Muore un’anziana di 82 anni
Incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio a Busto Arsizio, a perdere la vita un’anziana di 82 anni, vittima di un investimento. Una tragedia che è purtroppo anche un dramma familiare che coinvolge due anziani coniugi: alla guida dell’auto che l’ha travolta c’era il marito di 87 anni, trasportato in ospedale in stato di shock. È accaduto in via Siracusa, sul posto sono subito arrivati gli operatori sanitari con l’ambulanza e l’automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del comando bustese che hanno effettuato i rilievi, la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
