Investire nel benessere | la nuova leva per la competitività aziendale

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi parlare di benessere organizzativo significa parlare anche di competitività. Negli ultimi anni il wellbeing aziendale ha smesso di essere un qualcosa da valutare singolarmente e si è trasformato in una leva strategica fondamentale per restare competitivi. Migliorare la salute e l’equilibrio psicofisico delle persone non è più un tema soltanto etico o di immagine, ma un vero investimento che produce ritorni tangibili in termini di produttività, coinvolgimento del personale e capacità di retention. I numeri dell’ultima Indagine Confindustria sul lavoro 2025 parlano chiaro: oltre la metà delle imprese associate (55,3%) ha già adottato iniziative di welfare per i propri dipendenti, con una diffusione che cresce con la dimensione aziendale fino a superare l’80% nelle realtà più grandi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

