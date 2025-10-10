Investire nel benessere | la nuova leva per la competitività aziendale

“Oggi parlare di benessere organizzativo significa parlare anche di competitività. Negli ultimi anni il wellbeing aziendale ha smesso di essere un qualcosa da valutare singolarmente e si è trasformato in una leva strategica fondamentale per restare competitivi. Migliorare la salute e l’equilibrio psicofisico delle persone non è più un tema soltanto etico o di immagine, ma un vero investimento che produce ritorni tangibili in termini di produttività, coinvolgimento del personale e capacità di retention. I numeri dell’ultima Indagine Confindustria sul lavoro 2025 parlano chiaro: oltre la metà delle imprese associate (55,3%) ha già adottato iniziative di welfare per i propri dipendenti, con una diffusione che cresce con la dimensione aziendale fino a superare l’80% nelle realtà più grandi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

