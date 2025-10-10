Into Darkness – Star Trek | la spiegazione del finale del film

Il finale di Into Darkness – Star Trek è stato uno spettacolo ricco di azione ma sconcertante, simile a una versione distorta di Star Trek II: L’ira di Khan, in cui i ruoli del capitano Kirk ( Chris Pine ) e Spock ( Zachary Quinto ) erano stranamente invertiti. Dopo aver ucciso l’ammiraglio Alexander Marcus ( Peter Weller ), Khan ( Benedict Cumberbatch ) ha preso il controllo della USS Vengeance e ha minacciato di distruggere la USS Enterprise se Spock non gli avesse consegnato i 72 siluri fotonici contenenti i suoi seguaci geneticamente modificati. 🔗 Leggi su Cinefilos.it