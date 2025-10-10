Intesa sul cessate il fuoco a Gaza Sì di Netanyahu le piazze in festa

Il miracolo diplomatico è compiuto. Il fuoco cesserà, probabilmente già da stasera nella Striscia di Gaza. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono arrivati in Israele, Trump è atteso per domenica, pronto a parlare alla Knesset già addobbata con i colori della bandiera americana. E l'entusiasmo è esploso nelle strade di Gaza e nelle piazze israeliane, dove la folla si è abbandonata a canti, preghiere, lacrime e abbracci. I venti ostaggi israeliani ancora in vita saranno liberati lunedì, al massimo martedì. Ed eccolo il miracolo. A distanza di due anni e due giorni dal massacro firmato da Hamas il 7 ottobre 2023 e a sette mesi dalla fine dell'ultima tregua, la mediazione di Donald Trump ha portato alla firma a Sharm El Sheikh, in Egitto, dell'intesa fra Hamas e Israele per l'attuazione della prima fase dell'accordo di pace proposto dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

