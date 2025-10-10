Intervista ad Alessandro Tomasi | Per la Toscana sogno una rivoluzione del fare

Il candidato governatore del centrodestra: “Ripartiamo de da welfare e investimenti, non dal reddito di cittadinanza regionale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Intervista ad Alessandro Tomasi: “Per la Toscana sogno una rivoluzione del fare”

In questa notizia si parla di: intervista - alessandro

Alessandro Bensi, un giovane talento: l’intervista

L’Espresso Italiano tra eccellenza e formazione: intervista ad Alessandro Borea, presidente dell’IEI

Italia’s Got Talent 2025, intervista esclusiva ai conduttori Aurora e Fru e ai giudici Alessandro Cattelan, Frank Matano, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini

Nella sua intervista al BSMT di Gianluca Gazzoli, Alessandro Nesta continua aprendo il cuore e parlando di tutto ciò che il calcio è stato per lui, e di ciò che, forse, in Italia non riesce ancora a diventare. Racconta degli stadi fatiscenti, della burocrazia che frena - facebook.com Vai su Facebook

L'intervista ad Alessandro Lucarelli: “A Parma un legame oltre lo sport. Futuro a Livorno? Mai dire mai” - X Vai su X

REGIONALI, TOMASI: “LA TOSCANA NON È ROSSA, LA GENTE VUOLE CONCRETEZZA” - Dopo i successi registrati nelle Marche e in Calabria, il centrodestra affronta una delle partite più complesse: la sfida della Toscana. Da opinione.it

Regionali Toscana, con Tomasi il centrodestra punta ad una prima storica vittoria - "Se avessi guardato i sondaggi, non mi sarei nemmeno candidato a sindaco di Pistoia": nelle ultime settimane lo ripete spesso Alessandro Tomasi, che di Pistoia dal 2017 è primo cittadino. Da ansa.it