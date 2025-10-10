Abbiamo incontrato Claudio Di Manao presso la biblioteca L’arcipelago di Roma, collegato da remoto, e in presenza a Villa Celimontana. L’occasione era la sua partecipazione alla XVI edizione del Festival della letteratura di viaggio, alla quale ha concorso con il suo bel romanzo “Sbandati come plancton nella corrente. Che fine hanno fatto i figli di una Shamandura?”. Nel corso di entrambi gli incontri lo scrittore è stato gentile ed affabile, rispondendo volentieri a tutte le domande del pubblico in sala. Di Manao ha gentilmente accettato di parlare ai lettori di Roma Daily News del suo avvincente romanzo, insieme a tanti altri argomenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Intervista a Claudio Di Manao, il subacqueo che ha voluto raccontare il suo amore per il mare