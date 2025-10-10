Intervista a Claudio Di Manao il subacqueo che ha voluto raccontare il suo amore per il mare
Abbiamo incontrato Claudio Di Manao presso la biblioteca L’arcipelago di Roma, collegato da remoto, e in presenza a Villa Celimontana. L’occasione era la sua partecipazione alla XVI edizione del Festival della letteratura di viaggio, alla quale ha concorso con il suo bel romanzo “Sbandati come plancton nella corrente. Che fine hanno fatto i figli di una Shamandura?”. Nel corso di entrambi gli incontri lo scrittore è stato gentile ed affabile, rispondendo volentieri a tutte le domande del pubblico in sala. Di Manao ha gentilmente accettato di parlare ai lettori di Roma Daily News del suo avvincente romanzo, insieme a tanti altri argomenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: intervista - claudio
Claudio Amendola: “I Cesaroni parlano ancora ai giovani anche grazie alle piattaforme. Ecco perché non dimenticherò mai Antonello Fassari” – Intervista
I Cesaroni - Il Ritorno: La nostra video intervista esclusiva a Claudio Amendola e al cast dell'atteso revival
Intervista a Claudio Giugno tra ambizione, disciplina e futuro
Grazie a Claudio Valente Radio Base Venezia Go Down Records Bellissima intervista di GARBO (Pagina Ufficiale) e Eugenio Valente - facebook.com Vai su Facebook
La cosa più importante dell’intervista a Papa Leone XIV riguarda la sinodalità https://ilfoglio.it/chiesa/2025/09/15/news/la-cosa-piu-importante-dell-intervista-a-papa-leone-xiv-riguarda-la-sinodalita--8088528/… via @ilfoglio_it - X Vai su X