Intervento di separazione delle reti fognarie per migliorare la qualità dell' acqua scaricata in mare
È in partenza un importante progetto di separazione delle reti di fognatura a Gatteo Mare. L'inizio dei lavori per il primo lotto è previsto per martedì 14 ottobre. L'obiettivo fondamentale dell'intervento è migliorare l'intero sistema fognario locale per garantire due risultati principali.
In questa notizia si parla di: intervento - separazione
Intervento al tg de Il13 del direttore @gigidimeodirect per commentare - con grande soddisfazione - l'approvazione alla Camera della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, con inserimento dell'elezione del CSM tramite sorteggio. Una riform
Francesco Emilio Borrelli. . Il mio intervento in #Parlamento sulla separazione delle carriere dei magistrati. Una percentuale davvero irrisoria chiede di cambiare le proprie funzioni. Era davvero necessaria una riforma costituzionale?
L'importante intervento ai sottoservizi nelle tre frazioni a lago - "Una mole ingente di investimenti che rappresenta un passo fondamentale per la tutela del nostro lago"
A Oliveto separazione della rete fognaria - Lario Reti Holding ha completato il primo lotto di lavori per la separazione della rete fognaria nelle frazioni di Vassena e Limonta, in comune di Oliveto Lario: