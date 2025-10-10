Intervento di separazione delle reti fognarie per migliorare la qualità dell' acqua scaricata in mare

Cesenatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in partenza un importante progetto di separazione delle reti di fognatura a Gatteo Mare. L'inizio dei lavori per il primo lotto è previsto per martedì 14 ottobre. L'obiettivo fondamentale dell'intervento è migliorare l’intero sistema fognario locale per garantire due risultati principali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intervento - separazione

L'importante intervento ai sottoservizi nelle tre frazioni a lago - "Una mole ingente di investimenti che rappresenta un passo fondamentale per la tutela del nostro lago" ... Come scrive leccotoday.it

A Oliveto separazione della rete fognaria - Lario Reti Holding ha completato il primo lotto di lavori per la separazione della rete fognaria nelle frazioni di Vassena e Limonta, in comune di Oliveto Lario: ... Segnala corrieredilecco.it

Cerca Video su questo argomento: Intervento Separazione Reti Fognarie