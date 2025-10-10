Interventi di riqualificazione sulle palazzine popolari e nuove abitazioni | ok al piano per San Girolamo e Mungivacca
Realizzazione di nuove abitazioni e riqualificazione del patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica e housing sociale in città: per fare il punto sugli interventi previsti in merito, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato ieri l'amministratore unico di Arca Puglia Centrale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: interventi - riqualificazione
Civitavecchia, al via gli interventi di riqualificazione nelle scuole
Tre milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione allo stadio dei Marmi di Carrara
Riqualificazione di via Amendola e via Postiglione, ok al progetto: il piano degli interventi
Risorse pari a quasi 15 milioni sono stati destinati a interventi di riqualificazione nell'area metropolitana: ecco quali - facebook.com Vai su Facebook
Ascensori, aree esterne ed efficienza energetica: al via la riqualificazione delle case popolari di via Sant'Erlembaldo - Milano, 24 giugno 2025 – Al via la riqualificazione di quattro edifici del complesso di edilizia residenziale pubblica di via Sant'Erlembaldo 2, nel quartiere di Gorla, nel Municipio 2, a Milano. Segnala ilgiorno.it
Da inizio anno tra decadenza e sfratti avviate 151 procedure per "liberare" le case popolari - A tracciare il bilancio è l'assessore comunale Alfredo Cremonese che annuncia: "prossimo il progetto per il completamenti dei palazzi di via Tronto- Secondo ilpescara.it