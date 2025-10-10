Intercultura premia le 5 scuole più internazionali d’Italia | c’è anche il liceo Lussana di Bergamo
La scuola italiana sta diventando sempre più internazionale. Lo dimostrano i dati del Rapporto 2025 dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca presentato dalla Fondazione Intercultura il 9 ottobre al Ministero dell’Istruzione e del Merito (Roma). A guidare il virtuoso processo di internazionalizzazione sono numerose scuole in tutta Italia, sostenute da Dirigenti scolastici e docenti motivati che hanno compreso l’importanza di preparare gli studenti al mondo contemporaneo. Per riconoscere questo impegno, dal 2022 Fondazione Intercultura assegna il premio “Scuole Modello per l’internazionalizzazione” a cinque istituti scolastici secondari di secondo grado che si sono distinti a pari meritoper la loro apertura al mondo e per l’eccellenza nella formazione internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: intercultura - premia
CONCORSO PER DUE POSTI DI STUDENTE DI STUDENTE DI SCAMBIO IN U.S.A. Nel quadro dell’accordo di cooperazione scientifica e culturale tra i Dipartimenti di Lettere e Filosofia (DILEF), Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (F - facebook.com Vai su Facebook
L'internazionalizzazione delle scuole italiane continua a crescere - Sempre maggiore apertura delle scuole italiane , con un trend positivo e un crescente impegno da parte degli istituti scolastici. Si legge su ilsole24ore.com
Intercultura, 1.000 borse di studio per 50 destinazioni - Sono aperte le iscrizioni al concorso di Intercultura per studiare all'estero nell'anno scolastico 2026- msn.com scrive