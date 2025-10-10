Inter Zielinski | Ogni gol è unico ma un aspetto è più importante
Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski, dopo aver segnato il gol che ha deciso Polonia-Nuova Zelanda, ha parlato a TVP Sport. SEGNARE IN NAZIONALE – Inter, Zielinski si è detto felice di aver deciso la gara con la nazionale polacca. " Ogni partita nella squadra nazionale è qualcosa di unico e utile.
Inter, Zielinski a caccia di riscatto: “Tutto negativo se non vinci. Chivu diverso da Inzaghi” | VIDEO CM.IT
Zielinski Inter, messaggio carico sui social al rientro ad Appiano: «Nuova stagione – nuova energia!»
A Chivu serve un mediano: Zielinski lascia l'Inter? Frendrup in testa, poi c'è Keita
Inter, super gol di Zielinski con la Polonia - Lampo di classe del centrocampista dell'Inter che fa partire un missile sotto la traversa Un lampo di classe pura, un colpo da biliardo che fa il giro del ...
Inter, euro-goal di Zielinski nell'amichevole tra Polonia e Nuova Zelanda - Il centrocampista nerazzurro sblocca il risultato della gara.