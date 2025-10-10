Inter Women 5 le nerazzurre convocate dall’Italia U17 per il Mondiale in Marocco | i nomi

Inter News 24 e la lista completa delle azzurrine. Il settore giovanile dell’Inter Women si conferma una fucina di talenti e un serbatoio fondamentale per le nazionali italiane. È ufficialmente iniziata l’avventura che porterà al Mondiale Under 17 in Marocco e sono ben cinque le giovani calciatrici del club nerazzurro convocate per la prestigiosa competizione. Il commissario tecnico della Nazionale ha infatti inserito nella lista delle prescelte Matilde Robbioni, Martina Bressan, Sofia Verrini, Rachele Giudici e Martina Romanelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

