Inter Viviano | Chivu ha avuto il coraggio di cambiare dopo 4 anni di Inzaghi

L’ex portiere Emiliano Viviano, durante un’intervista al podcast “ Cose Scomode “, ha detto la sua sull’ Inter di Cristian Chivu. Viviano ha speso parole importanti all’indirizzo del nuovo tecnico della squadra nerazzurra, capace di riportare serenità all’ambiente dopo le scorie dell’ultima parta della scorsa stagione. Per l’ex portiere va messa in risalto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Viviano: “Chivu ha avuto il coraggio di cambiare dopo 4 anni di Inzaghi”

In questa notizia si parla di: inter - viviano

Calciomercato Inter, Viviano sponsorizza Solet: «Aggressivo e pronto per la difesa a tre»

Diouf Inter, Viviano avverte: «Giocatore forte, ma non farà subito la differenza»

Viviano deciso: «Inter più forte dell’anno scorso, non ha venduto nessuno. Su Correa e Arnautovic…»

Viviano: “Estasiato dall’Inter! Inzaghi? Non perde mai lo scudetto se a gennaio gli prendono…” - X Vai su X

Viviano: “De Zerbi all’Inter con Marotta? La vedo dura, ecco perché” - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Mkhitaryan: "Chivu è stato bravo a farci voltare pagina" - In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan ha parlato dell'Inter e di come il gioco dei nerazzurri sia cambiato con l'arrivo di Chivu: "Rispetto al passato è più verticale, cerchia ... Come scrive sport.sky.it

Viviano: “Estasiato dall’Inter! Inzaghi? Non perde mai lo scudetto se a gennaio gli prendono…” - Intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu e non solo ... Lo riporta msn.com