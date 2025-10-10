Inter U23 il bilancio di Vecchi dopo 8 giornate | La strada è quella giusta l’obiettivo è quello di…

Inter U23. L’allenatore dell’ Inter U23, Stefano Vecchi, ha tracciato un primo bilancio della stagione ai microfoni del Corriere della Sera, esprimendo soddisfazione per il percorso intrapreso dal gruppo. Dopo le prime otto giornate, la squadra sta mostrando solidità, entusiasmo e una chiara identità di gioco: “ Per quello che si è visto fino ad ora, posso dire che il gruppo lavora bene. Stiamo facendo dei passi in avanti e, anche se c’è ancora tanto da migliorare, la strada è quella giusta “. L’ex tecnico della Primavera nerazzurra ha sottolineato quanto sia importante il progetto delle seconde squadre per la crescita del calcio italiano: “ Da anni parlavo di questa possibilità, perché consente ai giovani di confrontarsi con realtà competitive, senza dover per forza lasciare l’ambiente del club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it