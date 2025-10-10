Inter Topalovic in bella mostra | primo sigillo con la Slovenia U21
Un nerazzurro a livello giovanile si è già messo in bella mostra in questa pausa per le nazionali. Il centrocampista classe 2006 Luka Topalovic, in forza all’ Inter U23, ha infatti siglato il suo primo gol con la Slovenia U21 nel match pareggiato 1-1 con Israele nel primo turno del Gruppo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - topalovic
Inter U23, da Topalovic a Cocchi: i gioielli a disposizione di mister Vecchi! Completati anche 3 acquisti
Non poteva che aprire Topalovic la nuova era dell’Inter U23
Topalovic Inter U23, primo gol nella storia della seconda rosa nerazzurra: lo sloveno simbolo del nuovo progetto
Inter, hai visto Topalovic? Primo gol con la Slovenia U21, sentenza con il destro - X Vai su X
Fcinter1908: “La gara tra Inter U23 e Renate, inizialmente in programma domenica 12 ottobre, sarà rinviata a causa dei tanti nerazzurri convocati in Nazionale (Alexiou, Cocchi, David, Mosconi, Topalovic)”. - facebook.com Vai su Facebook
Inter U23-Triestina, le pagelle - Topalovic e Kamaté si trovano a meraviglia, David appannato - Una buonissima prova per i nerazzurri, alla terza vittoria consecutiva dopo Virtus Verona e ... Si legge su msn.com
Inter under23. La magia di Topalovic non basta ai nerazzurri - Il calo fisico e la prevedibile mancanza di esperienza sopraggiunti nella ripresa hanno negato la vittoria ... Secondo ilgiorno.it