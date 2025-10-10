Inter oggi amichevole con l’Atletico Madrid | Sommer assente

La pausa Nazionali è appena cominciata e tutti i club possono tirare le somme di questo avvio di annata. Tra questi l’Inter, che è riuscita a raddrizzare un inizio complicato grazie alle ultime 5 vittorie consecutive tra campionato e Champions League. I nerazzurri stanno risalendo la china della classifica e desiderano rimanere su questa scia, dando prova di avere anche quest’anno ciò che serve per competere per lo Scudetto. La prossima gara con la Roma – in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico – diventa quindi fondamentale, per lanciare un forte segnale alla concorrenza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, oggi amichevole con l’Atletico Madrid: Sommer assente

In questa notizia si parla di: inter - oggi

Lookman Juventus, l’affare con l’Inter può subire un rallentamento? Dietro questo scenario c’è un infortunio: decisiva la giornata di oggi! La situazione

Nico Gonzalez il piano B dell’Inter: oggi una mossa chiara – Sky

Nico Gonzalez Inter (Sky), oggi nuovi contatti tra l’agente dell’argentino e i nerazzurri: l’affare con la Juve può decollare a queste cifre. I dettagli

Blitz Inter in Libia: oggi l'amichevole con l'Atletico Madrid e il ritorno a Milano - X Vai su X

GdS - Cristian Chivu ha riportato l’Inter in cima alla classifica. Inter capolista per una notte, insieme a Milan, Roma e Napoli. Poiché le altre tre giocano oggi, e il Milan per giunta affronterà la Juve seconda un punto sotto, è sicuro che stasera i nerazzurri non sa - facebook.com Vai su Facebook

Atletico Madrid-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Oggi alle 18:00 a Bengasi in Libia si gioca la partita amichevole tra Atletico Madrid e Inter, match che mette in palo la "Coppa della Ricostruzione". Da fanpage.it

Atletico Madrid-Inter, orario e dove vedere l'amichevole in tv e in streaming - L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i ... Lo riporta corrieredellosport.it