Inter Mkhitaryan svela un retroscena sulla gestione di Inzaghi

Nel “ La mia vita sempre al centro ”, Henrikh Mkhitaryan ha svelato un retroscena sulla stagione 202223 dell’Inter. Discussioni durissime, tra calciatori ad Appiano Gentile, mentre  Inzaghi e i dirigenti erano lasciati fuori dalla porta. I MOMENTI CRITICI DELLA STAGIONE – “ Nei momenti più critici della stagione   – o almeno in quelli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

