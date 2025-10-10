Sei stagioni, quattro scudetti e una manciata di coppe – cosiddette – minori. Ha vestito la maglia dell’ Inter dal 2003 al 2009: Julio Cruz è stato un grande protagonista di quella Beneamata che – dalla Coppa Italia del 2005 – tornò a vincere in patria e diventò talmente grande da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Julio Ricardo Cruz: breve storia nerazzurra del Jardinero